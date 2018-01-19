Нешуточные страсти: В Новокузнецке неизвестные обрызгали оппозиционера из газовых баллончиков

На заместителя координатора «Открытой России» по Кемеровской области Виктора Смирнова напали в Новокузнецке. Двое неизвестных распылили ему в глаза газовые баллончики, когда тот заходил в квартиру, передаёт Росбалт.

По словам координатора отделения Дмитрия Чуликова, злоумышленники хотели отнять у пострадавшего папку с документами, но Виктор Смирнов оказал активное сопротивление. Поэтому неизвестные ушли ни с чем.

Активист вынужден был обратиться к врачам, которые диагностировали химический ожог роговицы. Нападение Смирнов связывает со своей общественной деятельностью.

Ранее мы рассказали, что Генпрокуратура РФ признала организацию «Otkrytaya Rossia» (Михаил Ходорковский зарегистрировал её в Великобритании) нежелательной. Последователи российского движения «ОР» отрицают свою причастность к этой организации.