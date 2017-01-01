Несправедливый обмен: Чтобы купить дешёвую однушку в Москве, новокузнечанину нужно продать четырёхкомнатную квартиру в центре

Эксперты «МИЭЛЬ-Франчайзинг» решили выяснить стоимость самой дешёвой однокомнатной квартиры в Москве и подсчитать, какую недвижимость можно купить на эти деньги в других российских городах. Цены брались в расчёт по итогам 2017 года.

Специалисты отмечают, что самая недорогая квартира в Москве стоит 3,25 млн рублей. За эти деньги россиянин сможет купить студию (около 27 кв. м) на 14 этаже в новом 22-этажном доме на Щербинке. В «старых» границах столицы минимальная стоимость готовых квартир начинается от 3,65 млн рублей.

Для сравнения, на Черноморском побережье за эти деньги можно купить однокомнатную квартиру (45 кв. м) в Сочи рядом с морем или в Крыму сразу три студии по цене 1,12 млн рублей. Их можно сдавать за 15 тыс. рублей в месяц.

В Симферополе за 3,5 млн рублей можно купить трёхкомнатную квартиру (70 кв. м) или три двухэтажных дома без отделки, стоимостью 1 млн рублей.

В Новосибирске на 3,6 млн рублей можно купить тоже три квартиры-студии без отделки в новостройке по цене 950 тыс. рублей (ещё 750 тыс. рублей останется на ремонт).

А для того, чтобы купить однушку в Москве, жителю Новокузнецка надо будет продать четырёхкомнатную квартиру в центре города с отличным ремонтом и улучшенной планировкой. Отметим, в нашем городе эти квартиры чаще всего продают дешевле 3,6 млн. рублей, поэтому придётся ещё и ипотеку брать.

Ранее мы писали, что цены на жильё по итогам 2017 года снизились и в Москве, и в Кузбассе.