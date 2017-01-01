Из-за суровых морозов: Кузбассовцев предупредили об отмене междугородних автобусов

Спасатели призывают отказаться от дальних поездок в ближайшие дни. На территории Кемеровской области установилась аномально холодная погода.
На сайте Кузбасспассажиравтотранса появилось сообщение об возможной отмене автобусных рейсов из-за морозов.
Специалисты предупредили, что автобусы могут задерживаться при отправлении или изменять схему маршрута.
Пассажиров просят с пониманием относиться ко всем изменения и заранее планировать поездки.
novokuznetsk.su
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