Из-за суровых морозов: Кузбассовцев предупредили об отмене междугородних автобусов

Спасатели призывают отказаться от дальних поездок в ближайшие дни. На территории Кемеровской области установилась аномально холодная погода.

На сайте Кузбасспассажиравтотранса появилось сообщение об возможной отмене автобусных рейсов из-за морозов.

Специалисты предупредили, что автобусы могут задерживаться при отправлении или изменять схему маршрута.

Пассажиров просят с пониманием относиться ко всем изменения и заранее планировать поездки.