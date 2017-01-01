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Новость от 20 января 2018

Жителей Кузбасса приглашают на профессиональную переподготовку

Сибирский профессионально-педагогический институт приглашает Кузбассовцев на профессиональную переподготовку.

Пройти переподготовку могут те, у кого уже есть профессиональное образование или те, кто ещё учится на последнем курсе в техникуме, колледже или вузе.

Переподготовка подходит для тех, кто не видит перспектив в своей трудовой деятельности, потому что она потеряла актуальность на рынке труда, а также тем, кто хочет получить новую квалификацию или иметь преимущество при трудоустройстве.

В Сибирском профессионально-педагогическом институте действуют восемь направлений профессиональной переподготовки:

  • Преподаватель среднего профессионального образования (квалификация — преподаватель);
  • Мастер производственного обучения (квалификация — мастер ПО);
  • Физическая культура и спорт (квалификация — тренер-преподаватель);
  • Экономика и управление предприятием (квалификация — менеджер);
  • Педагог в сфере дошкольного образования (квалификация — воспитатель);
  • Юриспруденция (квалификация — юрист);
  • Парикмахер ( квалификация — парикмахер-универсал) ;
  • Визажист (квалификация — визажист).

Преподавательский состав имеет профильное образование, учёные степени (кандидат или доктор наук) и учёные звания (доцент или профессор ВАК) и иные заслуги.

Стоимость обучения начинается от 9 900 рублей. Продолжительность от 2,5 месяцев. По окончании переподготовки, участникам выдается диплом об образовании установленного образца.

Адрес: г. Кемерово, ул. Тухачевского 32.
Телефон: 8 (3842) 45-78-00.
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