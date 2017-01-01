За пределы Кузбасса: Мовшина отправят в спецколонию

Накануне суд поставил точку в резонансном деле о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Его признали виновным и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мовшина взяли под стражу прямо в зале суда. Как уточняет ВашГород.ру, его отправят в спецколонию, так как ранее он занимал высокий пост. В нашем регионе таких специализированных учреждений нет.

Напомним, по его вине в аварии погибли четыре девушки. Расследование и суд длились больше двух лет. Отметим, мы проводили соцопрос и многие читатели уверены, что после признания его виновным, Юрия Мовшина амнистируют через некоторое время.