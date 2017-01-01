Выборы-2018: Названы регионы, где меньше всего любят Путина

Эксперты проанализировали данные предыдущих президентских выборов и назвали те регионы, где была самая низкая явка.

Политологи суммировали данные президентских выборов 2012 года и думских выборов 2016-го и пришли к выводу, что действующего президента России меньше всего поддерживали в Иркутске (56% на выборах президента и 33% думские выборы), Сахалине (57 и 37), Томске (58 и 34), Москве (58 и 35), Владимире (53 и 38), Карелии (55 и 39) и Перми (55 и 35).

Опубликован также список регионов, где Михаил Прохоров (представлявший оппозицию на прошлых выборах) получил больше всего голосов: Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Архангельск, Пермь, Свердловская область.

Эксперты «Эхо Москвы» предположили, что именно в этих городах и регионах электорат наиболее оппозиционный.

Ранее представители ЦИК предупредили россиян о мошенниках, которые распространяют листовки, где Элла Памфилова призывает голосовать за Владимира Путина.