Не даёт учиться: При какой температуре дети могут не ходить в школу

Трескучие морозы задержатся в Новокузнецке и на следующей неделе. Температуры «под 30» и «за 30» будут бодрить горожан, по прогнозам синоптиков, ближайшие семь дней.
В департаменте образования Кемеровской области рассказали, при каком температурном режиме школьники могут остаться дома, пишет «ВашГород.ру».
Напомним, синоптики предупредили кузбассовцев об аномальных морозах до -45°С.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте департамента образования и науки Кемеровской области, ограничения вводятся при следующей температуре:
- 1−4 классы — 27 градусов
- 1−6 классы — 30 градусов мороза и ниже
- 1−8 классы — 32 градуса
- 1−11 классы — 36 градусов мороза и ниже.
Каждый родитель сам может решать, отводить ребёнка в школу в мороз или нет, говорится на официальном сайте.
Также в ведомстве отметили, что информации об отмене занятий в школе формируется приказом и обязательно доводится до сведений учеников и родителей.
На контроле в морозные дни держится и вопрос школьного транспорта. В случае если транспорт по той или иной причине не смог выехать на маршрут, родители должны быть в обязательном порядке проинформированы.
Ранее ВашГород.ру опубликовал интервью с представителем комитета образования Новокузнецка о поступлении в первый класс.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники