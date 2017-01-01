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Новость от 21 января 2018

Не даёт учиться: При какой температуре дети могут не ходить в школу

Трескучие морозы задержатся в Новокузнецке и на следующей неделе. Температуры «под 30» и «за 30» будут бодрить горожан, по прогнозам синоптиков, ближайшие семь дней.

В департаменте образования Кемеровской области рассказали, при каком температурном режиме школьники могут остаться дома, пишет «ВашГород.ру».

Напомним, синоптики предупредили кузбассовцев об аномальных морозах до -45°С.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте департамента образования и науки Кемеровской области, ограничения вводятся при следующей температуре:

  • 1−4 классы — 27 градусов
  • 1−6 классы — 30 градусов мороза и ниже
  • 1−8 классы — 32 градуса
  • 1−11 классы — 36 градусов мороза и ниже.

Каждый родитель сам может решать, отводить ребёнка в школу в мороз или нет, говорится на официальном сайте.

Также в ведомстве отметили, что информации об отмене занятий в школе формируется приказом и обязательно доводится до сведений учеников и родителей.

На контроле в морозные дни держится и вопрос школьного транспорта. В случае если транспорт по той или иной причине не смог выехать на маршрут, родители должны быть в обязательном порядке проинформированы.

Ранее ВашГород.ру опубликовал интервью с представителем комитета образования Новокузнецка о поступлении в первый класс.

novokuznetsk.su

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