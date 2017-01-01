Не даёт учиться: При какой температуре дети могут не ходить в школу

Трескучие морозы задержатся в Новокузнецке и на следующей неделе. Температуры «под 30» и «за 30» будут бодрить горожан, по прогнозам синоптиков, ближайшие семь дней.

В департаменте образования Кемеровской области рассказали, при каком температурном режиме школьники могут остаться дома, пишет «ВашГород.ру».