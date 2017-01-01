Выборы-2018: В Кемерове открылся штаб Путина

В Кемерове начали работать штаб общественной поддержки и региональная общественная приёмная кандидата на должность президента Владимира Путина.

Они расположились на проспекте Октябрьском, 2б.

Сопредседателями штаба стали ректор КемГУ Александр Просеков и председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. Александр Просеков вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина.

Общественная приёмная будет принимать посетителей со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 часов.

«Приёмная сконцентрируется на сборе информации о проблемах и нуждах избирателей; граждане смогут высказать свои предложения по поводу совершенствования деятельности органов власти, поделиться мнением относительно экономической и социальной обстановки. Участвовать в деятельности Общественной приёмной будут, в том числе, волонтёры», — сообщается на сайте «Единой России».

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