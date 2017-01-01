К победе идёт: Кандидат в президенты предложил резко поднять налоги для части россиян

Уполномоченный по правам бизнесменов и кандидат в президенты Борис Титов заявил, что в России необходимо повысить НДФЛ до 25%. При этом страховые взносы для бизнеса нужно снизить до 15%.

Однако почти двукратное повышение НДФЛ должно коснуться только людей с высокими заработными платами.

«Те, кто получает высокие зарплаты, должны платить больше. Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает уровень в 1 млн рублей в месяц, облагать по ставке 25% — и целевым назначением пускать эти средства на оплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 года», — цитирует Титова RNS.