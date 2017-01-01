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Новость от 21 января 2018

К победе идёт: Кандидат в президенты предложил резко поднять налоги для части россиян

Уполномоченный по правам бизнесменов и кандидат в президенты Борис Титов заявил, что в России необходимо повысить НДФЛ до 25%. При этом страховые взносы для бизнеса нужно снизить до 15%.

Однако почти двукратное повышение НДФЛ должно коснуться только людей с высокими заработными платами.

«Те, кто получает высокие зарплаты, должны платить больше. Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает уровень в 1 млн рублей в месяц, облагать по ставке 25% — и целевым назначением пускать эти средства на оплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 года», — цитирует Титова RNS.

Бизнес-омбудсмен предложил вернуться к отмененному ранее ЕСН, но при этом суммарный уровень взносов снизить до 15%. По его мнению, сравнивать уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах можно будет только тогда, когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН.

novokuznetsk.su

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