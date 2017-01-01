Лечись своим: Российские жизненно важные лекарства вытесняют импортные

Доля российских лекарств в аптеках страны достигла рекордного показателя. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сегодня на российском рынке 84% отечественных препаратов.

В 2018 году, прогнозирует министр, рост продолжится, и по итогам года составит 90%. Эксперты считают, что это позволит снизить цены на жизненно важные лекарства, пишут «Известия».

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счёт того, что зарубежные компании локализуют производство в России.

— Это выгодно для государства. Потому что, во-первых, это новый опыт, новые технологии и рабочие места. Во-вторых, рост конкуренции, а следовательно, снижение цен в аптеках. Такие препараты дешевле для конечного потребителя и потому, что нет затрат на логистику конкретной упаковки. Что касается качества, то препараты отечественного производства не уступают импортным. Всё, что попало в легальную сеть продаж, прошло проверку и сертификацию Минздрава и отслеживается Росздравнадзором, — пояснил эксперт.

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина отметила, что покупатели чаще стали спрашивать в аптеках о наличии отечественных препаратов, так как они дешевле. ЖНВЛП не исключение, поэтому долю российских лекарств на аптечном рынке стоит увеличивать и дальше, считает она.

— Отечественные медикаменты из списка ЖНВЛП дешевле своих импортных аналогов на 3–50%. Когда речь идет о необходимых и важнейших лекарствах, цена должна быть минимальной и доступной каждому, — отметила эксперт.

По закону «Об обращении лекарственных средств» государство устанавливает предельные отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. В 2018 году список расширили на 68 позиций. Среди новинок большую часть составляют противоопухолевые препараты. Как сообщали «Известия», по итогам 2017-го цены на ЖНВЛП рекордно снизились. В прошлом году жизненно важные лекарства подешевели впервые с 2013 года.

novokuznetsk.su

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