Распродажа: В центре Новокузнецка продают ТЦ за 50 млн рублей

Торговый центр «Сектор» на Транспортной, 47а выставлен на продажу за 50 миллионов рублей.

В объявлении сообщается, что здание площадью 778 кв. м находится в оживлённом месте рядом с транспортными и пешеходными потоками. Также рядом с ТЦ есть парковка на 30 автомобилей, пишет «ВашГород.ру».

Первый этаж занимают продуктовые магазины. А на втором и третьем расположены офисные помещения.

Ранее мы сообщали о строительстве нового магазина во дворах на Металлургов.