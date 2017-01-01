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Новость от 21 января 2018

Распродажа: В центре Новокузнецка продают ТЦ за 50 млн рублей

Торговый центр «Сектор» на Транспортной, 47а выставлен на продажу за 50 миллионов рублей.

В объявлении сообщается, что здание площадью 778 кв. м находится в оживлённом месте рядом с транспортными и пешеходными потоками. Также рядом с ТЦ есть парковка на 30 автомобилей, пишет «ВашГород.ру».

Первый этаж занимают продуктовые магазины. А на втором и третьем расположены офисные помещения.

Ранее мы сообщали о строительстве нового магазина во дворах на Металлургов.

novokuznetsk.su

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