Серьёзный вопрос: Как быть, если нет денег платить кредит

Человек, который берёт кредит, примерно понимает, с чего будет его отдавать: рассчитывает на зарплату, премию, подработку и так далее.

Чаще всего задуманное идёт по плану, однако бывают непредвиденные обстоятельства – потеря работы, болезнь или что-то ещё. Деньги исчезают, но кредит остаётся. Если проблему не решать, то набегают проценты, а так как платить нечем, то кредит превращается в настоящее бремя. Как же быть в такой ситуации?

Не ждите, что долг исчезнет. Банки точно не забудут о долге – даже если коллекторы не звонят, банк начисляет проценты за просроченные платежи, ухудшая кредитную историю. Лучше всего самому связаться с кредитной организации и рассказать о сложностях.

Если банк замечает, что вы его избегаете, то вас заносят в базу сомнительных заёмщиков. А значит, формируется отношение как к мошеннику.

Новые кредиты брать нельзя. Не нужно залезать в новые долги, чтобы расплатиться по старым. Потом станет ещё труднее – задолженности будут копиться и выплатить их все будет сложнее.

Паниковать всё-таки не стоит – ведь появились проблемы с деньгами, а не с бандитами. Хотя сложно держать себя в руках, когда копятся проценты и штрафы, а коллекторы уже начали звонить.

Не доводите до суда – приставы заберут ваше имущество и продадут с торгов. Цену вещей могут снизить до половины стоимости, а кроме долга, придётся ещё оплатить затраты банка на суд, комиссию приставам и государственную пошлину.

Просрочить кредит могут не только физлица, но и предприниматели, и даже государство. В случае финансовых сложностей можно договориться с банком. Какое именно примут решение, зависит от конкретной ситуации.

Если деньги есть или скоро будут. Это вариант для тех, кто просто забыл заплатить – например, попал в больницу или уехал в командировку. Тут нужно договориться о новом графике платежей. Позвоните в банк и объясните суть проблемы, можно показать соответствующие документы. Если просто забыли – признайтесь, заплатите проценты и внесите очередной платёж.

Если денег не будет долго – продолжительная болезнь, нет работы, не платят заработанное – попросите пересмотреть кредитный договор. Чтобы банк согласился, расскажите, когда и откуда у вас снова появятся деньги. Невозможность платить долг нужно подтвердить справками: документ от врача, приказ о сокращении и так далее. Сначала лучше попросить отсрочку на пару месяцев, банк даже может освободить от пени. За это время попытайтесь разобраться с делами и возобновить платежи. Помните, что отсрочка увеличит суммы следующих платежей.

Если банк не соглашается ждать, договоритесь реструктурировать долг. Неплатёжеспособность нужно объяснить и письменно попросить об изменении срока или графика платежей. Банку важно, чтобы вы вернули деньги, поэтому если вас не посчитают мошенником, то пойдут навстречу. При этом если вы уже вовремя платите по ипотеке, банк согласится пойти на уступки по кредиту охотнее.

Если у вас несколько долгов, а денег нет. В этом случае опять же, лучше самому рассказать банку о проблемах. Соберите все долги в один, тогда придётся платить только раз в месяц, а не копить проценты по нескольким просроченным кредитам. Если банк не хочет объединять долг, обратитесь в другой.

Рефинансируйте кредит, если на рынке появилась возможность снизить ставку. Если решите выплатить долг за счёт продажи залогового имущество – сделайте это сами, чтобы приставы не продали квартиру или машину вдвое дешевле.

Если вообще не платить по кредиту, то процентов накопится столько, что долги можно не выплатить и до старости.

Сначала должнику позвонит менеджер банка. Если не отвечать на звонки, то дальше за дело берутся коллекторы. Они будут трепать нервы, чтобы вы наконец отдали деньги. Если и те не могут добиться результата, то банк либо продаёт долг коллекторскому агентству или обращается в суд.

Если банк выиграет суд, то именно вам придётся платить издержки на заседания. После этого придут приставы и заберут имущество, чтобы продать с аукциона.