У пенсионеров могут забирать до половины пенсии: в каких случаях ПФР удерживает проценты

ПФР может удерживать проценты из ежемесячных выплат пенсионерам.

Есть несколько категорий граждан, у кого будут «откусывать» от пенсии, пишет ВашГород.ру

Первая - когда неработающий пенсионер трудоустроился, но не оповестил об этом Пенсионный фонд России. Согласно действующему законодательству он получал страховую пенсию. Если же человек начинает работать и получать заработную плату, он переходит в другую категорию пенсионеров с другими правилами начисления пенсий. В этом случае у пенсионера могут вычитать до 20%. Избежать этого позволит оповещение ПФР о своём выходе на работу.

Вторая — когда в ПФР приходят исполнительные судебные документы или постановления судебных приставов. Уже после выхода на пенсию гражданам приходится расплачиваться за неуплаченные налоги, долги по кредитам, ЖКХ и т.д. В этой ситуации закон разрешает Пенсионному фонду удерживать до 50% выплат. Но есть случаи, когда разрешают забрать до 70%. Такое бывает при невыплате алиментов на детей, не достигших совершеннолетнего возраста, при покрытии суммы ущерба от преступления или смерти кормильца.

По уважительной причине такой пенсионер может ходатайствовать об изменении процентов удержания. Решение об этом могут принять судебные приставы, к которым ему нужно обратиться в таком случае.

Любые возникшие вопросы на тему удержания процентов из пенсии можно выяснить, обратившись в ПФР по месту жительства или по телефону горячей линии.