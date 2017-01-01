Аномальный мороз: В Кузбассе вода замерзает за считанные секунды

На территории Сибири установились аномальные морозы. В Кузбассе в некоторых районах воздух остывал до -46 °С, -50 °С.

В сети появилось видео, где жители Междуреченска решили провести эксперимент с водой. Из-за низких температур, она замёрзла буквально за считанные секунды.

На видео вы видели так называемый эффект Мпембы – горячая вода замерзает намного быстрее холодной. Многие учёные этот эффект называют парадоксом, ведь он противоречит обычным представлениям, согласно которым при одних и тех же условиях более нагретому телу для охлаждения до некоторой температуры требуется больше времени, чем менее нагретому телу для охлаждения до той же температуры. Точного объяснения для этого эффекта учёные так и не нашли.

Напомним, синоптики обещают сорокаградусные морозы до конца января. Многие школьники сегодня остались дома, а большинство горожан с трудом добрались до работы – не все решились идти до остановки, при этом такси было почти невозможно вызвать, вдобавок цены сильно повысили.