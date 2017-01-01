Итоги 2017: Замедление инфляции повысило оптимизм россиян

По итогам 2017 года потребительские настроения россиян оказались самыми позитивными за последние три года. На это повлияла низкая инфляция, которая в прошлом году била все рекорды.

По итогам декабря, индекс потребительских настроений (ИПН) достиг 99 пунктов (в декабре 2016 года показатель был на семь пунктов ниже), передаёт газета Известия со ссылкой на доклад ЦБ «Инфляция и инфляционные ожидания».

Эксперты отмечают, что положительная динамика обусловлена выходом российской экономики из кризиса. Стали расти реальные зарплаты, поэтому горожане стали больше потреблять и активней брать кредиты, в том числе и ипотеку.

Напомним, на фоне растущих зарплат весь прошлый год наблюдалось снижение реальных доходов россиян. По сравнению с ноябрём 2016-го, доходы упали на о,3%.