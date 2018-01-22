Размер соцвыплат снижен: Квадратный метр потерял 470 рублей

На первое полугодие 2018 года установлена новая цена квадратного метра — 37 848 рублей, что на 472 рубля ниже второго полугодия прошлого года. Минстрой понизил норматив средней рыночной стоимости жилья впервые за девять лет, передаёт Российская газета.

Эти цены применяются для расчета размеров социальных выплат гражданам, которым представляются субсидии на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета.

Эксперты считают, что снижение не катастрофическое и вызвано общим падением цен на недвижимость почти во всех российских регионах.

Преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Рогожина уточняет, что самыми дорогими по недвижимости регионами стали Москва (за кв. м. – больше 91,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (63,4 тыс. руб.) и Сахалинская область (59,3тыс. руб.)

Наименьшие цены установлены в республиках Адыгея (26,4тыс. руб.), Калмыкия (26, 8 тыс.руб.), Ингушетия и в Ставропольском крае (больше 27 тыс. руб.).