Внимание: Из-за обрыва сети трамваи и троллейбусы временно изменили маршруты

В Новокузнецке утром 22 января произошёл обрыв контактной сети. Поэтому трамваи и троллейбусы временно изменили маршруты.
Как сообщили в УТиС, обрыв сети произошёл на Садовой и на кольце КМК.
Троллейбусные маршруты:
- №1 – по пр.Октябрьский через пр. Курако до ост. Верхняя Островская;
- №№3, 6а – с ост. Левый Берег по ул. Бардина на Вокзал, в прямом и обратном направлении;
- №5 – от ост. Левый Берег до ост. Верхняя Островская;
- №6 – с ост. Левый Берег по пр.Ермакова до ост. Дворец Спорта;
- №7 – без изменений.
Трамвайные маршруты:
- №№ 2, 5, 5а, 9 – с пр. Октябрьский через ул. Орджоникидзе по пр. Металлургов на ул. Транспортную;
- №№ 6 , 8 – от ост. Собор Рождества Христова до ост. Транспортная.
- №10 – без изменений.
О восстановлении движения троллейбусных и трамвайных маршрутов будет сообщено дополнительно.
novokuznetsk.su
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