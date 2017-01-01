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Новость от 22 января 2018

Внимание: Из-за обрыва сети трамваи и троллейбусы временно изменили маршруты

В Новокузнецке утром 22 января произошёл обрыв контактной сети. Поэтому трамваи и троллейбусы временно изменили маршруты. 

Как сообщили в УТиС, обрыв сети произошёл на Садовой и на кольце КМК.

Троллейбусные маршруты:

  • №1 – по пр.Октябрьский через пр. Курако до ост. Верхняя Островская;
  • №№3, 6а – с ост. Левый Берег по ул. Бардина на Вокзал, в прямом и обратном направлении;
  • №5 – от ост. Левый Берег до ост. Верхняя Островская;
  • №6 – с ост. Левый Берег по пр.Ермакова до ост. Дворец Спорта;
  • №7 – без изменений.

Трамвайные маршруты:

  • №№ 2, 5, 5а, 9 – с пр. Октябрьский через ул. Орджоникидзе по пр. Металлургов на ул. Транспортную;
  • №№ 6 , 8 – от ост. Собор Рождества Христова до ост. Транспортная.
  • №10 – без изменений.

О восстановлении движения троллейбусных и трамвайных маршрутов будет сообщено дополнительно.

novokuznetsk.su

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