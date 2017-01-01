Бесплатные детали, помощь на дороге и другие хорошие новости для водителей Новокузнецка

И всё это в новокузнецком автосалоне KIA Центр — официальном дилере корпорации KIA Motors с 2010 года.

Разумеется, здесь можно купить любую KIA — из большого выбора автомобилей, которые есть в наличии, или под заказ. И при этом, конечно же, можно воспользоваться самым удобным для себя вариантом автокредита.

А что касается новостей, они не просто хорошие, они — отличные. Например, с января этого года возобновлены госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым 10% стоимости вашей KIA оплачивает государство.

А главное — KIA Центр Новокузнецк предоставляет полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей любых марок (а не только KIA). И для это здесь действительно всё есть, начиная от внушительного ассортимента оригинальных запчастей и специально обученного высококвалифицированного персонала, который строго соблюдает ремонтные технологии и выполняет рекомендации завода-изготовителя.

Площадь автосалона — 1700 квадратных метров. А его ремонтно-сервисная зона может одновременно обслуживать до 15 авто разных марок. И для всех автолюбителей открыт кузовной цех, для которого закуплено специальное оборудование — например, финская система Autorobot, немецкая покрасочная камера Wiederkraft, итальянская система подбора краски Profi_Line.

Здесь можно сразу оценить стоимость будущего ремонта, получить необходимые консультации мастеров, составить оптимальный для каждого водителя график замены и установки запчастей, чтобы отремонтироваться без очередей и в удобное для себя время. И больше никуда не надо — вашему авто в одном месте сделают не только кузовные, но ещё и любые диагностические и покрасочные работы.

На складе новокузнецкого KIA Центра находится более 2000 наименований запчастей. Причём этот солидный запас всё время обновляется плюс всегда есть возможность для экспресс-поставки требуемых деталей и агрегатов под заказ.

А для владельцев KIA приготовлены дополнительные «печеньки». Во-первых, 5-летняя гарантия на автомобиль или 150 000 км пробега — это что раньше закончится. А ещё есть услуга «Автомобиль на время ремонта» — машину предоставляет автосалон, если при проведении гарантийного обслуживания требуется более 3-х дней.

Есть специальная программа «Помощь на дороге», в которую входят эвакуация автомобиля до дилера или — если нужен небольшой ремонт — выезд машины технической помощи на место поломки. Кроме того, в случае такой необходимости, вам подвезут топливо, запустят двигатель, отремонтируют или заменят колесо, дадут подробную консультацию технического специалиста. Причём служба такой техподдержки работает круглосуточно.

Ещё одно преимущество, которое получают владельцы KIA, — это участие в программе сервисных инспекций. Специалисты завода-изготовителя постоянно мониторят продукцию — и если находят в какой-нибудь детали изъян, то такие детали тут же меняют во всех машинах партии. Разумеется, бесплатно. Менеджер KIA Motors связывается с хозяевами машин по телефону. А если вы, например, были в отпуске и пропустили звонок из-за проблем со связью, то можно всё узнать на сайте новокузнецкого KIA Центра.

Плюс для клиентов, купивших автомобиль в самом автосалоне, работает программа «Персональный менеджер». И к каждому водителю прикрепляется «свой» специалист, который придёт на помощь в любом вопросе или затруднительной ситуации.

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 31

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