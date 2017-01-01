Должники «Кузбассэнергосбыта»: Главы двух компаний ЖКХ попали под уголовные дела

Из-за многомиллионных долгов за электроэнергию, главы двух предприятий-клиентов ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в группу «Мечел) —МП «Водоканал» (г. Тайга) и ООО «Яйская коммунальная компания» стали фигурантами уголовных дел, передаёт газета Коммерсант-Сибирь.

Судебные приставы завели уголовные дела, когда долг этих компаний перевалил за 50 млн рублей.

«Яйская коммунальная компания» накопила долг в размере 16,4 млн руб., задолженность «Водоканала» — 43,3 млн руб.

Напомним, в городе Тайга вновь ввели режим повышенной готовности из-за превышения концентрации марганца в водопроводной воде.