За моря: Уголь «Юбилейной» отправят на экспорт

Уголь шахты “Юбилейной” пойдёт на экспорт. «ТопПром» уже отправил пробные партии коксующегося угля марки «Ж» в Бразилию, Германию и Турцию.

В следующем году руководство холдинга планирует наладить поставки до 40 тыс. т продукции ежемесячно. Аналитики считают привлекательным экспортный рынок коксующегося угля, цены на который стабильно держатся на высоком уровне, пишет “Коммерсант-Сибирь”.

В сентябре на “Юбилейной” запустят вторую лаву, это позволит в 2019 году добыть до 2,7 млн т.

Собственники планируют вложить в это 4 млрд рублей.

На мировом рынке, по данным экспертов, тонна угля марки “Ж” оценивается в $150–200, доходя на пике и до $300.