Не готовы бороться: Греф объяснил, почему из России уезжают специалисты

На Гайдаровском форуме глава Сбербанка Герман Греф рассказал, почему многие учёные и высококвалифицированные специалисты уезжают в другие страны из России.

По его мнению, они просто не готовы постоянно бороться за право заниматься наукой. При этом он отметил, что у нашей страны есть шанс, хоть и небольшой, стать одним из мировых лидеров в технологиях, сообщает Московский Комсомолец.

«Приведу в пример россиянку, которая отучившись в МГУ, уехала в США. Она просто ценит своё время. Ей теперь не надо отвлекаться от исследований на заполнение заявок и их утверждение, ожидание требующихся реагентов в течение 1,5-2 месяцев, она просто работает там, где автоматизация позволяет получить необходимое уже на следующий день», — рассказал он.

По данным Росстата, с 1997 года темпы эмиграции из России снижались до 2009 года – с 233 тыс. эмигрантов до 32,5 тысячи человек за год спустя 12 лет. Но в 2014 году начался резкий скачок. И за два года страну покинули почти 977 тыс. человек.