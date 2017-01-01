Начинаем кошмариться: Картофель резко подорожал

По информации Росстата, по итогам прошлого года из всех социально значимых продуктов сильнее всего подорожал картофель – сразу на 24%.

Дороже стали и молочные продукты: сливочное масло на 21%, молоко — на 9 %. Прибавили в цене хлебобулочные изделия и чай – на 5% и 4% соответственно.

При этом сахар и гречка подешевели на 18% и 16%, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, в 2016 году губернатор Кемеровской области, поздравляя горожан с Новым годом, отметил, что в регионе есть картофель и хлеб, значит беспокоиться не о чем.

«Чего нам кошмариться, если есть хлеб и картошка?»

А в начале 2018 года эксперты предупредили россиян о возможном картофельном кризисе из-за его сокращения производства.