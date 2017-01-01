Сделаем лучше: Горожане смогут благоустроить Новокузнецк

Комитет ЖКХ обращается к горожанам принять участие в проекте по благоустройству Новокузнецка. Приводим текст сообщения полностью:



«В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в ближайшее время в каждом районе города будут организованы пункты приема предложений по благоустройству общественных территорий – скверов, бульваров, парков. Здесь горожане также смогут внести предложения по наполнению той или иной территории. Сбор предложений продлится до 8 февраля.

А пока мы предлагаем вам оставить свои предложения по наполнению той или иной территории в комментариях.

Создайте свой комфортный город сами!



Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:



Центральный район

1. Сквер у фонтана (ул. Кирова, 71)

2. Томский бульвар (от пр. Пионерский, 58 и ул. Тольятти, 62/6 до ул. Запорожской)

3. Пешеходная зона по ул. Кирова от Левого берега до Администрации города

4. Сквер Безымянный (внутриквартальная территория между ул. Кузнецова и пр. Октябрьским)

5. Набережная реки Аба (в районе кинотеатра «Октябрь»)

6. Сквер по ул. Тольятти (от Цирка до бывшего ДК Спутник)

7. Пешеходная аллея (от Дружбы, 49 до Грдины, 3)

8. Сквер 50 лет Центральному району (от Тольятти, 60 до Запорожская, 41)

9. Сквер ул. Орджоникидзе, 23а (между ДК «Строителей» и СК «Родник»)

10. Пешеходная аллея (от Кузнецкстроевский, 20 до Ермакова, 3)

11. Бульвар имени В.П. Манеева (от ул. Тольятти до ул. Транспортная)

12. Сквер у храма во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии (по ул. Кирова, 1 и пр. Энтузиастов, 3)

13. Площадь Маяковского с прилегающей территорией и Набережной реки Аба (Металлургов, 39)

Заводской район

14. Парк Первостроителей (от Чекистов, 17 до Горьковской, 27а)

15. Сквер Советской Армии (пр-т Советской Армии, 53, ул. Тореза, 22, Советской Армии, 9, Тореза, 24а)



Новоильинский район

16. Аллея памяти воинов Афганистана (пр. Авиаторов, 102а)

17. Площадь общественных мероприятий (пр. Архитекторов,12а)



Куйбышевский район

18. Площадь ДК им. Дзержинского (пересечение ул. К.Маркса и ул. 1 Мая)



Кузнецкий район

19. Сквер по ул. Ленина (ул. Ленина у кинотеатра «Пламя»)



Орджоникидзевский район

20. Парк перед ДК Шахтостроителей (ул. Дорстроевская, д. 5а)



С более подробной информацией вы можете ознакомиться:

Сайт администрации города, раздел Формирование городской среды;

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