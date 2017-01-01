Со дна вершины: Про кузбассовца сняли фильм

Полноценный художественный фильм «Со дна вершины» сняли о спортсмене из Междуреченска Алексее Мошкине. Сейчас он является двукратным чемпионом и двукратным бронзовым призёром зимних Паралимпийских игр.

Съемки закончились ещё в 2015 году. Как рассказали авторы фильма, это не просто история о спортивных достижениях, это рассказ о сложном пути к самому себе, о роковых ошибках, вере в собственные силы, об искренности и любви, о человеческих слабостях.

Журналисты Вести-42 взяли у спортсмена интервью.

Ранее Аман Тулеев рассказал, что люди с ограниченными возможностями, которые продолжают жить активной жизнью, его восхищают.