С чистой совестью: Кузбасским зекам помогут трудоустроиться после освобождения

В Кузбассе впервые подписаны трехсторонние соглашения о ресоциализации судимых граждан
Как сообщает пресс-служба МВД Кемеровской области, сегодня в регионе актуальна проблема высокого уровня рецидивной преступности. Зачастую на совершение новых преступлений граждан, освободившихся из мест лишения свободы, толкает социальная неустроенность, в том числе отсутствие работы.
Чтобы изменить ситуацию, в Кузбассе подписаны трёхсторонние соглашения о взаимодействии полиции, регионального управления ФСИН России и крупных предприятий.
Заключённым окажут помощь в трудоустройстве. Отбывая наказание, осуждённые пройдут обучение и получат навыки по 37 специальностям, сообщает пресс-служба управления МВД по Новокузнецку.
По желанию они имеют возможность обучиться не одной, а нескольким профессиям, которые могут быть востребованы на предприятиях, а трудовая занятость позволит адаптировать граждан к нормальной законопослушной жизни и тем самым сократить количество повторно совершаемых преступлений.
Подписи под совместными документами оставили начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов, временно исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Кемеровской области полковник внутренней службы Андрей Попето и руководители пяти предприятий, выступающих в роли работодателей.
Как отметил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов, подписание соглашений – это только начало большой комплексной программы по ресоциализации судимых граждан. Дальнейшая совместная работа полиции, системы исполнения наказания и бизнес-сообщества должна способствовать снижению рецидивной преступности, а следовательно, укреплению правопорядка и общественной безопасности в Кузбассе.
novokuznetsk.su
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