С чистой совестью: Кузбасским зекам помогут трудоустроиться после освобождения

В Кузбассе впервые подписаны трехсторонние соглашения о ресоциализации судимых граждан

Как сообщает пресс-служба МВД Кемеровской области, сегодня в регионе актуальна проблема высокого уровня рецидивной преступности. Зачастую на совершение новых преступлений граждан, освободившихся из мест лишения свободы, толкает социальная неустроенность, в том числе отсутствие работы.

Чтобы изменить ситуацию, в Кузбассе подписаны трёхсторонние соглашения о взаимодействии полиции, регионального управления ФСИН России и крупных предприятий.

Заключённым окажут помощь в трудоустройстве. Отбывая наказание, осуждённые пройдут обучение и получат навыки по 37 специальностям, сообщает пресс-служба управления МВД по Новокузнецку.

По желанию они имеют возможность обучиться не одной, а нескольким профессиям, которые могут быть востребованы на предприятиях, а трудовая занятость позволит адаптировать граждан к нормальной законопослушной жизни и тем самым сократить количество повторно совершаемых преступлений.