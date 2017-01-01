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Новость от 22 января 2018

Морозильник: Ночью обещают до -46

ЕДДС Новокузнецка предупреждает, что в ночь с 22 на 23 января температура окружающего воздуха может местами по Кузбассу опуститься до -46 градусов. 

Преимущественно ожидается -35, -40 градусов.

Днём — -30, -35 градусов.

24 января ожидается ночью -33, -38, местами до -40, днём — -29, -34.

Для обеспечения безопасности в связи с ухудшением погодных условий, необходимо соблюдать меры предосторожности:

  • старайтесь сократить время пребывания на улице;
  • автолюбителям стоит воздержаться от загородных поездок;
  • в случае выезда на большие расстояния, следует взять с собой запас теплых вещей, термос с горячим чаем, надежное средство связи;
  • масло и жидкость для бачка омывателя автомобиля должны быть предназначенными для работы в зимний период;
  • необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов;
  • соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию;
  • не прибегать к экстренному торможению в условиях гололедицы;
  • особую осторожность соблюдать при приближении к пешеходным переходам;
  • пешеходам при переходе дороги по пешеходному переходу, необорудованному светофором, убедиться, что машина находится на безопасном расстоянии для того, чтобы вас пропустить;
  • при переходе на регулируемых пешеходных переходах и на перекрестках, убедитесь, что все машины закончили проезд на зеленый сигнал.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г.Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.

novokuznetsk.su

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