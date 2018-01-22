Слишком радужно: Россияне не верят в президентские инициативы

Многие россияне с опаской относятся к обещаниям российских властей и не верят, что принятый пакет документов для повышения рождаемости в стране сработает. Но всё же большинство понимает, что эти меры очень важны для РФ.

При этом каждый второй считает, что правительству нужно уделять этому вопросу больше времени, передаёт ВЦИОМ.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки российских семей, а с января многие проекты начали действовать. Ввели новые льготы при рождении первенцев, продлили материнский капитал и запустили льготную ипотеку.

Социологи отмечают, что в целом граждане хорошо осведомлены о новых инициативах президента в сфере социально-демографической политики.

Но, несмотря на принятые меры правительства, 79% россиян, уже имеющих детей, не готовы к рождению ещё одного ребенка.

Эксперты объясняют такое поведение граждан упрямыми цифрами – материальное благосостояние населения падает на фоне четырехлетнего падения доходов, сообщает Независимая газета.