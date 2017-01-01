Навязчивый сервис, или Как отказаться от страховки по кредиту

Обязательно ли оформлять страховку по кредиту? Можно ли отказаться от этой услуги законно? Что делать, если банк её навязывает? Об этом сегодня и пойдёт речь.

В законах сказано, что страховка по кредиту – это добровольное дело, исключением является только ипотека. В течение пяти дней после оформления кредитного продукта можно отказаться от страховки, если за этот период не наступил страховой случай, пишет «Сам себе финансист».

Для отказа нужно написать соответствующее заявление страховщикам, договор прекращает своё действие в тот же день, деньги вернут на ваш счёт. Если вы отказались не сразу, а через два-три дня, то за этот срок сумму не вернут – услуги ведь оказывали, а на счёт отправят остаток.

Деньги должны отдать в любом случае, даже если хитрые банки укажут в договоре, что при отказе от страхового полиса средства не отдадут. Есть и другая уловка, когда кредитная организация предлагает коллективный договор страхования жизни. С такого договора денежки точно не перечислят назад. По этой схеме вы страхуетесь не напрямую, а через банк, поэтому пятидневный период в этом случае не действует. Нужно просить обычную страховку, даже если она стоит дороже.

В случае ипотечного кредитования всё-таки нужно купить полис, однако можно страховаться не напрямую в банке. У каждой кредитной организации есть свои аккредитованные страховые, и у них можно приобрести страховку намного дешевле. Список должен быть на сайте банка, не принять эту страховку они не могут. То же работает и при автомобильных кредитах.

Помните, что менеджеры будут очень настойчивы, лишь бы вы взяли страховку в банке. Не поддавайтесь!

ВашГород.ру