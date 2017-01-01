Good Line открыл в Новокузнецке новый центр обслуживания

Новый центр обслуживания абонентов Good Line торжественно открыли в новокузнецком торгово-развлекательном центре «Континент».

Теперь каждый день с 9:00 до 20:00 в удобном и любимом горожанами месте на улице Тольятти, 46а сотрудники Good Line помогут оформить подключение, расскажут про оборудование и примут оплату по банковским картам.

«Новокузнецк — город с богатой историей, город, который постоянно развивается. А вместе с ним развивается и Good Line! Жизнь не стоит на месте, жителям города для экономии времени удобнее получать консультации наших специалистов в популярном месте, а не в отдельном помещении. Мы пошли навстречу новокузнечанам и открыли центр обслуживания в торговом центре Континент. Это наш первый небольшой подарок к 400-летнему юбилею города», — отметил Роман Жаворонков, генеральный директор Good Line.

На праздничном открытии Good Line разыграл десятки призов, в том числе 4K-телевизор с приставкой «Большого ТВ». Обладателем главного приза стала Наталья Приходько.

«Очень неожиданная победа! Я пришла пополнить счёт и осталась на праздник. Никогда ничего не выигрывала, а сегодня повезло. Спасибо большое Good Line! Пользуемся вашими услугами уже долго, и всем довольны!» — сказала победительница.

На правах рекламы.