Выборы 2018: Собчак собрала подписи, фонд Навального заблокировали

Предвыборная кампания в России идёт полным ходом. Как рассказал руководитель сети региональных штабов Ксении Собчак, удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей. Но сбор продолжается. Планируется собрать более 2,6 тысяч подписей, чтобы иметь запас «при дополнительной выбраковке на стадии в Москве».

По словам Собчак, 105 тысяч поверенных подписей будут сданы в Центризбирком 30 января, передаёт Интерфакс.

А у несостоявшегося кандидата Алексея Навального заблокировали счёт фонда. По словам представителя оппозиционера Леонида Волкова, действия «Альфа-Банка» были чересчур поспешными. Извещение о ликвидации фонда они должны были получить только сегодня, 23 января, после чего предоставляется 30 дней на обжалование решения суда.

Волков подчеркнул, что блокировка «состоялась, как виртуальное замораживание триллиона рублей», сообщает Дождь

Ещё один кандидат в президенты – Владимир Жириновский требует оштрафовать своего соперника — Павла Грудинина (КПРФ) за нарушения правил предвыборной агитации. Лидер ЛДПР требует оштрафовать его на 30 тыс. рублей, уточняет Московский Комсомолец.