Многие хотят погреться: Парковка в ТРЦ «Планета» станет платной

В Новокузнецке установились морозы до -45 °С. Поэтому сейчас особой популярностью среди водителей пользуются подземные парковки, желательно бесплатные.

Как рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета», с 24 января торговый центр меняет правила работы внутреннего паркинга.

«Теперь после двух часов парковки будет действовать платный режим. Цена за третий час составит 50 рублей, а с 4 часа и все последующие часы парковочное место будет стоить 100 рублей в час. Продажи абонементов по специальному тарифу для постоянных посетителей ТРЦ «Планета» приостановлены до февраля», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что эти изменения связаны с катастрофической нехваткой парковочных мест – многие водители оставляют машины сразу на несколько дней.

Напоминаем, внутренний паркинг работает с 08:00 до 01:30 на въезд и с 08:00 до 03:00 на выезд.

Ранее представители «Планеты» уже делали платной парковку в ночные часы.