Новый флешмоб: Сибиряки хотят погреться в Антарктиде и на Южном полюсе

Сильные морозы в Сибири спровоцировали сразу несколько флешмобов: интернет-пользователи выкладывают в соцсетях снимки термометров с показателями температуры воздуха за окном, а другие делают скриншоты, на которых сравниваются погодные условия в сибирских городах в Антарктиде или на Южном полюсе.

Дал старт этой акции житель Красноярска. А после его идею подхватили жители Норильска, Дудинка и другие.

Один из пользователей пошутил, что в отпуск можно отправиться на Южный полюс, так как там заметно теплее, чем в Сибири.

Сибиряки любят оригинальные выдумки. Многие балуются с горячей водой, распыляя её на улице. В интернете появилось много зрелищных видео.

Ещё один негласный флешмоб гуляет по сети – отдыхающие в тёплых, южных странах сибиряки в эти дни дразнят остальных знойными фотографиями. А тем, кто вынужден мёрзнуть в эти аномальные холода, остаётся только завидовать.

Напомним, сильные морозы продержатся как минимум до 26 января.