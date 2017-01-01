ЧП в Белогорске: В Кузбассе замерзает целый посёлок

На территории Кемеровской области стоят Крещенские морозы. В некоторых районах воздух остывает до -45 °С и ниже.

А в это время несколько тысяч человек в посёлке Белогорск замерзают в своих домах. По информации o-gorod.net, новая котельная (которая была установлена в прошлом году) сломалась.

Кузбассовцы обращались во всевозможные инстанции. Глава Тисульского района Вера Хисамова распорядилась подвести жильцам обогреватели и исправить ситуацию.

«Дома, школа, детский сад и другие учреждения продолжают замерзать. Как рассказали наши источники, к ЧП уже привлечен областной штаб и ведутся восстановительные работы», — сообщает издание.

Жители написали коллективную жалобу, обратились за помощью в СМИ, но пока ситуация не сдвинулась с мёртвой точки.