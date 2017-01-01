Опять о неравенстве: Пенсия депутата в России — 220 тысяч, пенсия обычного человека — в 16 раз меньше

Правительство любит подчёркивать, что соблюдает все социальные обязательства, несмотря на экономические проблемы в России.

Но если сравнить пенсию депутатов Государственной Думы с доходами обычных пожилых людей, то возникает много вопросов.

Пенсия депутата Государственной Думы РФ достигает 220 тысяч рублей, а средняя пенсия по стране – 13,8 тыс. рублей. То есть в 16 раз меньше.

Вдобавок депутаты имеют хорошую надбавку за свой нелёгкий труд – до 75% от зарплаты. Получается, что если «слуга народа» зарабатывает 400 тыс. в месяц, то его пенсия по итогам работы составит не меньше 220 тыс. рублей.

А если эту пенсию сравнить с обычным россиянином, то выходит, что бывшему депутату за месяц выплачивают столько же, сколько и пенсионеру, но только за 1 год и 3 месяца, передаёт Politics.

Ранее мы рассказали, что у пенсионеров могут забирать до половины пенсии.