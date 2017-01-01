Скандал разгорается: Глава Тисульского района ушла в отставку

Глава Тисульского района Вера Хисамова по собственному желанию покинула занимаемый пост. По официальной версии, отставка произошла в связи с переходом на новое место работы.

Это решение было принято на внеочередной сессии Совета народных депутатов Тисульского района, сообщает АКО.

Исполнять обязанности главы района временно будет первый замглавы Геннадий Шарнин.

Напомним, в Тисульском районе в посёлке Белогорск произошла на днях авария на новой котельной. Из-за этого несколько домов остались без отопления. Жители написали коллективную жалобу и обратились за помощью в СМИ.