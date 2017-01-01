Стоп, завод: ФСБ рекомендовала приостановить работу предприятий во время ЧМ-2018

ФСБ начало массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановки на период чемпионата мира по футболу и даже, возможно, подготовки к нему, пишет «Коммерсант».

Это значит, что производство на заводах может встать почти на два месяца — с середины мая до середины июля. Представители ведомства оперируют постановлением правительства указом президента об усиленных мерах безопасности. Однако. по мнению промышленников, эти меры принесут огромные убытки, а ряде случаев остановить производство просто невозможно с технологической точки зрения.

Издание уточняет, что речь идёт о предприятиях, расположенных в регионах, где пройдёт чемпионат мира по футболу. Это Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.