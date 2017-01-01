Стоп, завод: ФСБ рекомендовала приостановить работу предприятий во время ЧМ-2018

ФСБ начало массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановки на период чемпионата мира по футболу и даже, возможно, подготовки к нему, пишет «Коммерсант».
Это значит, что производство на заводах может встать почти на два месяца — с середины мая до середины июля. Представители ведомства оперируют постановлением правительства указом президента об усиленных мерах безопасности. Однако. по мнению промышленников, эти меры принесут огромные убытки, а ряде случаев остановить производство просто невозможно с технологической точки зрения.
Издание уточняет, что речь идёт о предприятиях, расположенных в регионах, где пройдёт чемпионат мира по футболу. Это Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
В письмах, которое распространило ФСБ, говорится, что работа завода должна быть остановлена на период проведения чемпионата мира по футболу (состоится с 14 июня по 15 июля).
Силовики ссылаются на указ президента РФ от 9 мая 2017 года и постановление правительства РФ 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, поясняя, что на время мундиаля утверждены специальные правила.
По ним прекращается работа «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» во всех регионах, где проходят матчи.
Руководитель компании должен издать приказ о прекращении работ и согласовать его с «региональным межведомственным оперативным штабом». Приказ должен содержать перечень участков, цехов и оборудования, которое будет остановлено. Если временно прекратить деятельность предприятия невозможно, то в штаб необходимо направить объяснение и указать, какими могут быть последствия при чрезвычайных ситуациях — экологические и возможное количество жертв.
На химзаводе изданию уточнили, что режим приостановки деятельности просят ввести не только на период проведения матчей (в Нижнем Новгороде — с 18 июня по 6 июля), но и на время подготовки к ЧМ с 14 мая. В компании подчеркивают, что в таком случае сотрудников придется отправить в отпуск, а сама она понесет «многомиллионные убытки».
Сообщается, что аналогичные письма получили почти все крупные производства области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова (входит в «Росатом»), завод им. Свердлова (в том числе производит авиационные бомбы), «Синтез», и даже сельхозпроизводители.
novokuznetsk.su
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