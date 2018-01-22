Новые правила: Мусор будут вывозить реже и по ночам

Роспотребнадзор изменит нормативы сроков вывоза мусора из дворов и расстояния от контейнеров до жилых домов, пишет РБК.

Эти нормы содержит проект новых санитарно-эпидемиологических правил.

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил, меняющий нормативные сроки вывоза мусора из дворов и расстояние от контейнерных площадок до жилых домов.

Этот документ предлагает сократить минимальное расстояние от домов до контейнерных площадок с 20 до 10 метров и увеличить максимальное число контейнеров с пяти до десяти.

Сегодня действует запрет на ночной вывоз мусора, а в новом проекте об этом нет ни слова. Зато появилась норма частоты вывоза мусора - «не более двух суток в теплое время года» (при среднесуточной температуре выше минус пяти градусов) и «не более пяти суток в холодное время года». При этом в труднодоступных, малочисленных и удалённых населённых пунктах, а также в регионах Арктической зоны допускается увеличение еще на пять суток.

Действующие правила разработаны в 1988 году и, по мнению экспертов, изрядно устарели.

Как уточняет издание, изменения разработаны в целях гармонизации с принятыми в декабре 2017 года поправками в федеральный закон «Об отходах». Ожидается, что новые правила заработают уже в феврале.