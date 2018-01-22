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Новость от 24 января 2018

Деньги всем нужны: Внутренний долг России вырос на один трлн рублей

По итогам 2017 года внутренний госдолг РФ вырос на 1 трлн 146,78 млрд рублей. Эти данные сообщил Минфин.

Если сравнивать с показателями 2016 года, то размер долга увеличился почти на 19%, достигнув 7 трлн 247,1 млрд рублей (в 2016  году — 6 трлн 100,3 млрд рублей).

Основную часть долга (59,1 %) в прошлом году составляли облигации федерального займа с фиксированным доходом. Еще 24,1 % приходились на облигации с переменным купонным доходом,  передаёт РБК.

Ранее президент Владимир Путин пообещал простить россиянам долги на сумму 184 млрд рублей.

novokuznetsk.su

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