Просто и удобно: «Лента» переходит на самообслуживание

Сеть гипермаркетов «Лента» анонсировала запуск пилотного проекта – перехода на кассы самообслуживания Twin Flow и системы самостоятельного сканирования покупок «Лента-СКАН».

Пока новые технологии будут обкатывать в гипермаркетах сети в Санкт-Петербурге. Суть нововведения заключается в том, что покупатель сам будет сканировать товар, перекладывая его из одной корзины в другую.

Эти современные кассы позволят сэкономить время ожидания и создадут гораздо больший комфорт в кассовой зоне. Одновременно обслуживать новое оборудование сможет до двух человек.

Ранее мы рассказали, что в ТРЦ «Сити Молл» вместо «Турне» откроется магазин «Лента».