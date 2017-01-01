«Школа городских изменений» РУСАЛа открывает новый образовательный сезон для волонтёров

РУСАЛ объявляет о старте нового этапа образовательной программы «Школа городских изменений».

Проект направлен на формирование и обучение инициативных групп, которые заинтересованы в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства.

Обучение проводится экспертами отрасли в формате очных и дистанционных семинаров и воркшопов в течение всего года.

В 2018 году программа начнется с серии вебинаров, посвященных развитию городских пространств и организации интересных городских событий. Занятия будут полезны потенциальным участникам конкурса «Территория РУСАЛа» и всем неравнодушным жителям, желающим изменить свой город к лучшему.

В ходе лекций слушатели узнают, как подготовить квалифицированное задание на проект развития общественного пространства, какие события влияют на брендинг территорий и какие технологии реализации общественных, спортивных проектов наиболее эффективны. Кроме того, участники познакомятся с актуальными подходами к разработке программ в сфере образования детей и молодежи, технологиями и практиками по развитию местных сообществ.

В качестве спикеров выступят эксперты в сфере территориального развития, образования, организации крупных городских событий и социального проектирования: Александр Холоднов (заместитель генерального директора Экспертного института территориального планирования «Урбаника»), Владимир Вайнер (директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway), Ксения Андреева (руководитель департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив), Эльвира Алейниченко (директор Центра управления социальными инициативами GrantRafting, руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпромнефть»), Ирина Неуймина (эксперт курса «Как создать спортивный проект» онлайн-школы городских предпринимателей Vector института «Стрелка»).

Серия вебинаров проводится на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в партнерстве с Центром управления социальными инициативами GrantRafting. Для участия в них необходимо пройти регистрацию по ссылке, количество слушателей ограничено.

Одновременно с вебинарной сессией в городах присутствия компании пройдут очные презентации программы «Территория РУСАЛа», на которых можно будет подробно познакомиться со всеми условиями конкурса и требованиями к грантовой заявке, а также обсудить актуальные направления проектной работы с потенциальными партнерами и благополучателями. В Новокузнецке презентация конкурса состоится 24 января с 13:00 до 15:00 в интерактивном научно-познавательном центре «Кузница наук» (пр. Энтузиастов, 16, 2 этаж). Онлайн-трансляцию можно посмотреть на странице руководителя пресс-службы НкАЗа Антона Василенко

31 января, 7 и 14 февраля состоятся обучающие семинары Школы городских изменений РУСАЛа. Узнать подробнее о Школе (график, программа занятий и пр.) и записаться на презентации и семинары можно по ссылке. Участие в Школе городских изменений РУСАЛа бесплатное, на выбранные занятия, вебинары или презентации требуется регистрация по указанным ссылкам.

– В прошлом году в рамках «Школы городских изменений» мы провели 70 обучающих занятий, участниками которых стали более 2,6 тыс. человек по всей стране. Во многих регионах подобные образовательные программы прошли впервые. Такой интерес со стороны местных жителей свидетельствует об их желании улучшать социальную инфраструктуру своего города, создавать комфортные городские пространства. Уверена, что лекции экспертов будут интересны и полезны всем, кто решил присоединиться к проводимому в нашей стране Году добровольца и волонтера, – отметила Вера Курочкина, директор по связям с общественностью РУСАЛа.

Получить дополнительную информацию по участию в конкурсе, записаться на консультацию можно в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа: 39-70-71, 8-913-410-80-60, starodubova@fcsp.ru, Мария Стародубова.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.