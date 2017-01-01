Критика помогла: «Закон Яровой» согласились смягчить

Кабмин принял решение смягчить принимаемый пакет антитеррористических мер — «пакет Яровой».

В Минкомсвязи, в частности, отказались от требования рассчитывать объём хранилищ пользовательских данных исходя из монтированной емкости сетей операторов связи — там пришли к выводу, что она превышает фактический абонентский трафик. Это должно сократить расходы, передаёт Коммерсант.

По словам проверенного источника, что новая редакция «закона Яровой» действительно сокращает расходы операторов, но незначительно.

Также рассматривается вопрос о переносе реализации закона. Предлагается его ввести не с июля 2018 года, а в октябре.

Напомним, скандальный закон был принят летом 2016 года. Для защиты россиян новые антитеррористические нормы обязывают операторов связи хранить всю информацию в течение трех лет. Записи разговоров и переписки должны храниться до полугода. Теперь силовики могут запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от мессенджеров и соцсетей ключи шифрования.