7 причин жить в «Лесной Поляне»

О жилом районе столицы Кузбасса с говорящим названием «Лесная Поляна» — его ещё часто называют городом-спутником — многие слышали. Без преувеличения — это гордость Кемеровской области.

Уже сегодня в «Лесной Поляне» сформирован собственный комфортный образ жизни, хотя город-спутник и находится в стадии строительства. Но комплексное освоение территории в 1615 га идёт отлично — только за прошлый год сдано в эксплуатацию около 50 тысяч квадратных метров жилья.

На сегодняшний день в «Лесной Поляне» создано почти 500 тысяч квадратных метров жилья, в котором проживают более 15 тысяч человек. А также построен целый ряд объектов туристско-рекреационного назначения, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры. Площадь застраиваемой территории равна 700 га — это порядка 40% общей площади города-спутника, составляющей 1615 га. А остальные 915 га – это естественные природные территории.

Это прекрасно организованное пространство предназначено для приятной и удобной городской жизни на природе. Да, здесь действительно хочется жить. И причины для этого очень даже серьёзные.

Федеральный статус

Город-спутник Кемерова «Лесная Поляна» имеет статус федерального проекта в соответствии с постановлением Правительства РФ №265. За десять лет строительства этого жилого района, «Лесная Поляна» собрала немало наград.

Например, в 2013 году в рамках Петербургского международного экономического форума город-спутник «Лесная Поляна» был признан лучшим в номинации «Лучший проект по комплексному развитию территорий» и удостоен государственной награды «Премия развития».

Кроме того, «Лесная Поляна» стала лучшим объектом недвижимости в России, получив первое место в национальном этапе всемирного конкурса FIABCI Prix d`Excellence Awards Russia в престижной номинации «Мастер-план: проект комплексного освоения территорий», а также «входной билет» на международный конкурс в 2019 году. Известно, что FIABCI Prix d’Exellence Awards — это «Оскар» в сфере недвижимости. За более чем 20 лет существования мировой премии золотой награды были удостоены такие шедевры мирового значения, как Парижский Диснейленд, башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпур, музей Гуггенхайма в Бильбао, стадион в Гонконге.

А 20 сентября 2017 года «Лесная Поляна» одержала очередную победу на организованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации III Ежегодном градостроительном конкурсе, состоявшемся в Москве рамках VI Российского инвестиционно-строительном форума. Город-спутник Кемерова был признан лучшим градостроительным проектом в России, став победителем в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории». Причём высокую государственную награду застройщику вручил лично министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Александрович Мень.

Нетронутая природа

Архитекторы «Лесной Поляны» ещё на стадии проектирования вписывают все объекты строительства в существующий природный ландшафт. Так что территория города-спутника гармонично сочетает современную городскую среду и естественную природу.

Здесь прямо в прогулочной зоне шумит нетронутая тайга. Плюс на территории «Лесной Поляны» создаётся удивительная рекреационная зона для самого разнообразного отдыха — активного, созерцательного, познавательного.

Например, один из объектов «Лесной Поляны» — уникальный Ботанический сад, расположенной на территории в 4000 квадратных метров, который откроется уже в 2018 году. Там мир природы предстанет перед детьми и взрослыми во всём своём чудесном многообразии.

Транспортная доступность

И вся эта удивительная красота расположена всего в 8 км от кузбасской столицы, с которой «Лесную поляну» соединяет новая современная четырёхполостная автомагистраль, позволяющая комфортно доехать до других районов Кемерова и обратно на общественном или личном транспорте.

А внутри все микрорайоны города-спутника объединены в единое целое разветвлённой сетью дорог, велосипедных и пешеходных дорожек, а ещё «зелёными коридорами» дикой природы. И, конечно, здесь находится большое количество автопарковок.

При этом большое внимание уделено безопасности. В «Лесной поляне» действует ограничение скорости движения автотранспорта, а автомобильные и пешеходные потоки максимально разделены.

Благоустройство и инфраструктура

На превосходно благоустроенной территории города-спутника создана целая система открытых парков, скверов, зелёных двориков, искусственных водоёмов и фонтанов. В общем, здесь есть где отдохнуть и погулять — семьями, парами, с маленькими детьми. Зоны отдыха и прогулок в «Лесной Поляне» соседствуют с местами для занятий спортом и красотами, созданными самой природой.

А ещё здесь находятся гостевые автостоянки и охраняемые тёплые паркинги. В шаговой доступности открыты магазины и объекты сферы обслуживания. Есть торговые центры, два бассейна, два футбольных поля с искусственным покрытием, уличные тренажёрные залы, спортивно-игровые площадки. А также почта, детский культурно-образовательный центр, пункт полиции, спортивный центр и многое другое.

Вся необходимая инфраструктура возводится одновременно с жилыми домами и благоустройством городской территории. В городе-спутнике запланировано дальнейшее открытие собственных образовательных и медицинских учреждений. Уже полноценно функционирует поликлинника. Работают четыре детских сада и две общеобразовательные школы на 1600 учеников. Все школьные и дошкольные учреждения имеют бассейны, а также спортивные игровые площадки открытого и закрытого типа.

Причём спортивные объекты при школах предназначены не только для учеников — во внеучебное время их могут посещать все желающие. Спортивно-игровая инфраструкура и все уличные площадки тоже доступны для каждого.

Тарифы на ЖКХ и городская прописка

Тарифы на услуги в «Лесной Поляне» такие же, как в других районах города Кемерово. А в таунхаусах — из-за отсутствия подъездов и меньшего числа помещений общего пользования — ещё ниже, чем в многоквартирных домах.

При этом два этажа свободной планировки без соседей над головой, небольшая этажность и низкая плотность застройки, наличие собственного гаража плюс яркий пейзаж за окном дают хозяевам такого жилья максимальный психологический и эстетический комфорт.

Так как «Лесная Поляна» имеет официальный статус района города Кемерова, то у его жителей сохраняется не только городская прописка, но и все положенные кемеровчанам льготы.

Доступное жильё

«Лесная Поляна» — один из первых российских проектов массовой малоэтажной застройки с неповторимой архитектурно-планировочной концепцией, удивительным ландшафтным дизайном и современной социальной и деловой инфраструктурой — рассчитан на людей с разным уровнем доходов. Причём большое внимание уделяется строительству жилья для молодых семей.

Здешнее комфортное жилье — от индивидуальных домов и таунхаусов с земельными участками под цветочные газоны и грядки до многоквартирных комплексов с квартирами на любой «размер» семьи и семейного бюджета — отличаются современной концепцией архитектуры и дизайна, соответствующей мировым стандартам градостроительства.

Серьёзным плюсом этого жилья является его финансовая доступность. Во-первых цена — от 28 000 за квадрат. А ещё в офисе застройщика «Лесной Поляны» можно получить консультацию по ипотечным программам от сотрудников банков, которые работают в центре продаж компании.

А это более 10 солидных финансовых организаций, которые предлагают самые заманчивые ипотечные продукты. Например, взять ипотеку в Сбербанке на покупку таунхауса или квартиры в «Лесной Поляне» можно от 7,4% годовых.

Известный застройщик

Застройщик «Лесной Поляны» действительно давно и хорошо известен. Это ассоциация строительных организаций «Промстрой», имеющая собственные архитектурные, конструкторские и инженерные подразделения, а также крупные строительно-монтажные управления и мощную производственную базу.

Компания работает с 1957 года, так что в прошлом году уже отметила свой 60-летний юбилей. Проверить, как идёт строительство и подробно познакомиться со всей проектной и разрешительной документацией, а также с договорами долевого участия можно прямо на сайте застройщика.

А здесь можно познакомиться с видом «Лесной Поляны» с высоты птичьего полёта или «прогуляться» по территории города-спутника «на высоте» человека.

Плюс в «Лесной Поляне» созданы демонстрационные объекты жилья с отделкой. Чтобы было легче определиться с выбором, можно их посетить и увидеть квартиры и таунхаусы с готовым планировочным решением.

Да, «Лесная Поляна» — это совершенно новое качество городской жизни на природе. Так что жить с комфортом в окружении живописного леса и при этом в малозаселённом районе с современной сформированной инфраструктурой можно хоть сейчас.

Контакты: Центральный офис: г.Кемерово, ул. Дзержинского, д.29.

График работы: понедельник — пятница с 08.30 -17.30. Обеденный перерыв с 12.30-13.30

Телефон: 8(3842) 77-33-33

Адрес сайта http://www.kps42.ru/



Центр продаж «Лесная Поляна»

г. Кемерово, жилой район «Лесная поляна», пр.Весенний, д.10, корп.3, кв.3

График работы: с 11.00 — 19.00 без обеда и выходных.

Телефон: 8(3842) 77-33-33

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