Куда подальше: Мутко предложили отправить тренером в Магадан

Скандал вокруг российских спортсменов продолжает разгораться. Накануне стало известно, что сразу несколько российских спортсменов не допустили до Олимпийских Играх в Пхенчхане, хотя они не были замечены в употреблении запрещённых веществ.

Представители МОК сократили список приглашенных россиян с 500 до 389 человек. На игры не поедут лыжник Сергей Устюгов, фигуристы: Иван Букин и Ксения Столбова, хоккеисты: Антон Белов, Сергей Плотников, Михаил Науменков, Алексей Береглазов и Валерий Ничушкин и другие.

Многие обвиняют Виталия Мутко во всех бедах российского спорта.

Член правления Союза биатлонистов РФ Александр Тихонов уверен, что его нужно отправить в ссылку в Магадан.

«Он несет ответственность за эту «страшнейшую трагедию». Мутко надо не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе», — передаёт слова Тихонова РБК.