Выборы 2018: Новокузнечан призывают к забастовке голосования

Ещё несколько недель назад оппозиционер Алексей Навальный заявил, что намерен бороться за участие в президентских выборах до конца, и призвал бойкотировать голосование. На днях в Новокузнецке появились листовки с призывом избирателей к забастовке.

На распространяемых страницах изображена карикатура действующего президента Владимира Путина и написаны основные пункты требований.

Напомним, в конце прошлого года оппозиционер приезжал в Новокузнецк и устроил митинг, на котором обещал пересажать всех коррупционеров. Но ЦИК не принял документы оппозиционера и отказал в участии в выборах из-за его судимости.