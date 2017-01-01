Аварии и обморожения: Сорокаградусные морозы приостановили транспорт и занятия в школах

Аномальные морозы в регионах Урала и Сибири привели к авариям и обморожениям. В Челябинской и Курганской областях - изменилось и расписание городских автобусов, в Тюменской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале приостановлены занятия в школах, из-за морозного тумана задержаны более десяти рейсов.

В Кузбассе столбик термометра показывал -45 °С и ниже. Накануне мы сообщили, что в посёлке Тисульского района сразу несколько домов остались без отопления из-за аварии на котельной.

В регионе с 20 января от переохлаждений и обморожений пострадали 94 человека, 44 из них госпитализированы, сообщает Коммерсант-Сибирь.

С наступлением морозов перевозчики отменили автобусные маршруты на длинные расстояния.

«У нас который день по утрам отменяют рейс из Новокузнецка до Осинового Плёса. Холодно, техника не выдерживает», — рассказала житель посёлка Надежда.

Помимо э того в Кемерове и Новокузнецке таксисты подняли тарифы, ссылаясь на выросший спрос и сокращение числа машин на линии. Вдобавок, многие владельцы машин жалуются, что не смогли завестись. А из-за массового наплыва желающих прогреть личный транспорт, руководители ТРЦ «Планета» сделали парковку платной.

Ранее мы рассказали о том, как сибиряки развлекаются в такую морозную погоду.