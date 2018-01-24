Долго запрягаем: В России переоборудуют банкоматы под выдачу новых купюр только к июлю

В первые дни января в Новокузнецке появились новые деньги номиналом в двести и две тысячи рублей. Сразу в нескольких российских городах новые купюры были введены в оборот ещё в октябре 2017 года.

Эксперты заранее предупреждали граждан, что пока банкоматы не принимают новые деньги, поэтому ими можно делать только личный расчёт.

При этом банки России полностью завершат переоборудование банкоматов только к июлю 2018 года, сообщает газета Известия.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин уточнил, что крупнейшие банки закончат переоборудование платёжных терминалов уже в январе-феврале, остальные — во II квартале. Поэтому особых проблем с новыми купюрами не должно возникать.

Но в реальности не всё так гладко – то и дело приходят жалобы, что новые купюры не принимают в магазинах. На сайте Роспотребнадзора отмечают, что подобные действия незаконны. Сообщается, что за отказ принять новые купюры предпринимателям грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.