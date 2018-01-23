Выманивают из тени: Власти готовят бонусы для самозанятых мам и молодежи

Правительство РФ не оставляет попытки вывести граждан из теневого сектора экономики. Напомним, уже в прошлом году няни, репетиторы, домработницы, сиделки и уборщицы были освобождены от НДФЛ при легализации своей деятельности. Но этой льготой воспользовались только 964 человека.

Поэтому на этот раз Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года. Проект поправок об этом размещен для общественного обсуждения. Но когда этот период закончится, то они обязаны будут платить определенный процент с дохода по каждому факту оказания услуги и совершения платежной операции, если же деятельность не ведется, то никакие налоги не начисляются. Такой альтернативный механизм легализации разрабатывает минэкономразвития, передаёт Российская газета.

Кроме этого предлагается упростить процедуру регистрации, для этого готовятся платформенные решения, они позволят отказаться от личного посещения налоговой службы.

В министерстве разработали предложения по новым льготам и преференциям, затрагивающие социально незащищенные слои населения. Вдобавок планируется ввести особые условия по налогообложению для молодежи и самозанятых молодых мам.