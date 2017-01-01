Политические потрясения: Эксперты ожидают исчезновения двух крупнейших партий

Эксперты ожидают, что уже в следующем созыве не будет двух крупнейших партий – ЛДПР и «Справедливой России».

По мнению политолога, профессора НИУ ВШЭ Николая Петрова, в стране наблюдается партийный застой. Яркие политики отходят от дел. К примеру, после ухода Владимира Жириновского ЛДПР исчезнет с политического горизонта, уверен он

«Вожди у нас престарелые, многие из них находятся на своих должностях дольше, чем президент на своем посту. ЛДПР — это действительно такая партия, где вождя заменить некем, и она исчезает после того, как Жириновский уходит на пенсию», — передаёт его слова Федерал Пресс.

Туманное будущее и у «Справедливой России». Политологи единогласно отмечают, что у партии уже закончился запал, поэтому сможет ли она пережить очередной электоральный цикл – большой вопрос. Петров считает, что справедливороссы допустили роковую ошибку отказавшись выдвигать кандидата в президенты.

Совсем другое будущее ожидает КПРФ, уверены многие эксперты. Партия меняется, омолаживается и уход старого вождя не спровоцирует кризис. К тому же выдвижение Павла Грудинина может сильно изменить политику партии, рассматривается даже переход на социал-демократические рельсы. Но политолог Виталий Камышев не согласен с этим предположением, подчёркивая, что у коммунистов нет задатков к социал-демократии.