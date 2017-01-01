Горожане возмущены: В Новокузнецке кондуктор маршрутки высадила в 35-градусный мороз ребёнка

Новокузнецкие СМИ рассказали о горожанке, которая пожаловалась на поведение сотрудников частной маршрутки. Кондуктор высадила её 11-летнего ребёнка в 35-градусный мороз из автобуса в минувший вторник, 23 января.

«Она поехала с остановки «Районный суд» в маршрутке №90 до остановки «Аптека». У ребёнка была транспортная карта, но кондуктор выгнала её из автобуса, так как не было у них такой услуги, а наличных не было. Пошла по морозу до Запсибовцев, 8. Разве так можно?!» — возмущается горожанка.

За разъяснением ситуации мы обратились к директору НП «Автолайн» Евгении Корюковой.

«Вчера позвонил горожанин и пожаловался на кондуктора, который высадил ребёнка из автобуса. Оставили телефон, мы уже связались с ними. Сейчас ребёнка пригласили на опознание кондуктора. Вычисляем, в каком автобусе это было, когда и куда он ехал. Очень много неточностей, поэтому ничего конкретного сказать сейчас не можем. Все манипуляции с транспортной картой отследить можно, так что выясняем все обстоятельства. Отмечу, всем кондукторам дана установка, что детей высаживать так нельзя, с ними постоянно проводились профилактические беседы. Знаете, практически каждый день в маршрутках есть такие дети, которые пытаются проехать, не оплатив проезд», — рассказала она.

Евгения Корюкова подчеркнула, что результаты расследования будут обнародованы.

Отметим, аналогичная ситуация произошла в 2017 году. В соседнем Новосибирске и в Екатеринбурге кондукторы были непреклонны и высаживали детей из автобуса несмотря на мороз.

А в Новокузнецке в конце 2016-го года произошла совершенно противоположная ситуация. Кондуктор 88-й маршрутки Виктория Кузавова не стала высаживать из автобуса мальчика одетого не по сезону, который рассказал, что сбежал из больницы.