Инвестиции РУСАЛа во внедрение технологии «ЭкоСодерберг» в ближайшие пять лет составят около 250 млн долларов

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направит порядка 250 млн долларов на внедрение технологии «Экологичный Содерберг» на предприятиях компании в период 2018-2022 гг.

Перевод на технологию «ЭкоСодерберг» включает комплекс мероприятий, в том числе строительство двухступенчатых газоочистных установок «сухая + мокрая», внедрение системы автоматической подачи сырья в электролизеры, современных систем автоматизации, инновационных и наиболее эффективных систем газоудаления от электролизеров, механизацию труда. Разработанные системы газоудаления от электролизеров повышают эффективность удаления газов по основному вредному веществу – соединениям фтора (F, фториды) до 97,5% и сокращают выбросы в 3,5 раза, что приближает экологичность технологии «ЭкоСодерберг» к технологиям на обожженных анодах. Комплекс газоочисток «сухая + мокрая», как наиболее эффективный в мировой практике, позволяет улавливать не только фториды, но и серу (SO2). Такими комплексными газоочистками с эффективностью улавливания фторидов более 99% и SO2 не менее 96,5% в мире оборудованы единичные заводы. Проект является ключевым мероприятием природоохранных программ, реализуемых на алюминиевых заводах ОК РУСАЛ.

На технологию «ЭкоСодерберг» уже переведено около 70% мощностей Красноярского алюминиевого завода. На Братском алюминиевом заводе около 70% одного корпуса электролиза переведено на технологию «ЭкоСодерберг», в двух сериях корпусов электролиза установлена современная газоочистка. На Иркутском и Новокузнецком алюминиевых заводах работают опытные участки по шесть новых электролизеров. Расширение внедрения технологии в масштабах завода на ИркАЗе планируется после отработки технологии, а на НкАЗе модернизация уже началась в 2018 году в двух корпусах.

«Внедрение технологии «ЭкоСодерберг» – один из важнейших проектов экологической модернизации мощностей РУСАЛа, который позволяет сократить объем выбросов, а также увеличить эффективность производства в целом. Работа над созданием и внедрением «зеленых технологий» является ключевым условием сохранения лидерства в современной алюминиевой отрасли. Развивая это направление, РУСАЛ не только разрабатывает новые технологии и продукты, но и продвигает российские научные компетенции на международном уровне», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

«ЭкоСодерберг» является уникальной собственной разработкой красноярских специалистов Инженерно-технологического центра РУСАЛа, которая включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство алюминия», утвержденный приказом Росстандарта. Электролизеры нового поколения позволяют существенно снизить воздействие на окружающую среду, повысить энергоэффективность алюминиевых заводов и улучшить условия труда на производстве.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.